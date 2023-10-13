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CNN: У США вважають, що Ізраїль втратив пильність щодо підготовки ХАМАС до нападу

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 21:05
CNN: У США вважають, що Ізраїль втратив пильність щодо підготовки ХАМАС до нападу
Прапор США. Фото Getty Images

Американські посадовці й законодавці схиляються до думки, що Ізраїль втратив пильність і тому не зміг передбачити напад угруповання ХАМАС із боку сектора Гази.

ДжерелоCNN на основі спілкування з "десятками" нинішніх і колишніх співробітників розвідки, військових і членів Конгресу, пише "Європейська правда"

Деталі: Американська сторона вважає, що ХАМАС, імовірно, приховував планування свого нападу за допомогою "старомодних контррозвідувальних заходів", як-то проведення особистих зустрічей і відмова від цифрових засобів зв'язку, сигнали яких можна відслідковувати.

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Але у США також вважають, що Ізраїль приспав власну пильність стосовно загрози з боку ХАМАС і не розпізнав ключові ознаки того, що угруповання планує широкомасштабну операцію, йдеться в матеріалі CNN.

"Було багато ознак того, що ХАМАС змінив свою позицію в цілому і в публічних заявах, і в позиціях, і в цілому став більше схилятися до насильства і нападів", – повідомило телеканалу джерело, знайоме з американськими розвідданими.

Також підозрілим було усунення ХАМАС від сутичок між іншими пропалестинськими угрупованнями й Ізраїлем в останні місяці. Крім того, угруповання, ймовірно, не розраховувало на настільки успішний наступ, додає співрозмовник CNN.

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Водночас і Білий дім в останні місяці – принаймні публічно – не висловлював стурбованості щодо активності ХАМАС у секторі Гази й не бачив ознак підготовки угруповання до нападу.

У п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва, де зустрівся зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

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