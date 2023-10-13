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CNN: В США считают, что Израиль потерял бдительность по поводу подготовки ХАМАС к нападению

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 21:05
CNN: В США считают, что Израиль потерял бдительность по поводу подготовки ХАМАС к нападению
Флаг США. Фото Getty Images

Американские чиновники и законодатели склоняются к мнению, что Израиль потерял бдительность и потому не смог предугадать нападение группировки ХАМАС со стороны сектора Газа.

ИсточникCNN на основе общения с "десятками" нынешних и бывших сотрудников разведки, военных и членов Конгресса, пишет "Европейская правда".

Детали: Американская сторона считает, что ХАМАС, вероятно, скрывал планирование своего нападения с помощью "старомодных контрразведывательных мероприятий", таких как проведение личных встреч и отказ от цифровых средств связи, сигналы которых можно отслеживать.

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Но в США также считают, что Израиль усыпил собственную бдительность в отношении угрозы со стороны ХАМАС и не распознал ключевые признаки того, что группировка планирует широкомасштабную операцию, говорится в материале CNN.

"Было много признаков того, что ХАМАС изменил свою позицию в целом и в публичных заявлениях, и в позициях, и в целом стал больше склоняться к насилию и нападениям", – сообщил телеканалу источник, знакомый с американскими разведданными.

Также подозрительным было устранение ХАМАС от столкновений между другими пропалестинскими группировками и Израилем в последние месяцы. Кроме того, группировка, вероятно, не рассчитывала на столь успешное наступление, добавляет собеседник CNN.

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В то же время и Белый дом в последние месяцы – по крайней мере публично – не выражал обеспокоенности по поводу активности ХАМАС в секторе Газа и не видел признаков подготовки группировки к нападению.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, где встретился со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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