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Politico: Українські пілоти наступного тижня розпочнуть навчання на F-16 на базі ВПС США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 21:54
Politico: Українські пілоти наступного тижня розпочнуть навчання на F-16 на базі ВПС США
ФОТО: GETTY IMAGES

Українські льотчики вже пройшли мовні курси і наступного тижня мають розпочати навчання на винищувачах F-16 на авіабазі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в штаті Аризона.

Джерело: "Європейська правда"; Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників

Деталі: Як стало відомо виданню, невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка.

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Очікується, що українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Раніше у США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

Нагадаємо, цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, яку очолять США, Данія й Нідерланди.

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За словами Остіна, перші F-16 можуть з'явитись в Україні не раніше весни 2024 року.

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