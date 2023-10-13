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Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 21:54
Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские летчики уже прошли языковые курсы и на следующей неделе должны приступить к обучению на истребителях F-16 на авиабазе Военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Аризона.

Источник: "Европейская правда"; Politico со ссылкой на четырех собеседников

Детали: Как стало известно изданию, небольшая группа украинских летчиков, прибывших в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас и уже направляются на авиабазу в Аризоне, где будет происходить непосредственно летная подготовка.

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Ожидается, что украинцы сначала будут изучать основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на родине.

Ранее в США прогнозировали, что первые украинские пилоты, которые будут учиться на F-16, могут завершить программу за три месяца, однако выполнять боевые задачи они начнут позже.

Напомним, на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил, которую возглавят США, Дания и Нидерланды.

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По словам Остина, первые F-16 могут появиться в Украине не раньше весны 2024 года.

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