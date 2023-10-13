У Лівані медійники Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл, є загиблий
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 22:24
У Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи, є один загиблий та троє поранених.
Джерело: Reuters, Al Jazeera
Деталі: У британському агентстві Reuters повідомили, що загинув їхній відеооператор Іссам Абдаллах.
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За їхніми словами, він був частиною екіпажу Reuters у південному Лівані й забезпечував живий відеосигнал.
Видання Al Jazeera інформує про поранення двох своїх журналістів. Загалом, за даними телеканалу, поранено трьох представників медіа.
Відомо, що обстріл стався 13 жовтня на лівансько-ізраїльському кордоні поблизу населеного пункту Альма аль-Шааб. За попередньою інформацією, снаряд влучив у автомобіль.
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