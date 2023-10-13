В Ливане медийники Reuters и Al Jazeera попали под обстрел, есть погибший
Пятница, 13 октября 2023, 22:24
В Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы, один погибший и трое раненых.
Источник: Reuters, Al Jazeera
Детали: В британском агентстве Reuters сообщили, что погиб их видеооператор Иссам Абдаллах.
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По их словам, он являлся частью экипажа Reuters в южном Ливане и обеспечивал живой видеосигнал.
Издание Al Jazeera сообщает о ранении двух своих журналистов. В целом, по данным телеканала, ранены трое представителей медиа.
Известно, что обстрел произошел 13 октября на ливанско-израильской границе вблизи населенного пункта Альма аль-Шааб. По предварительной информации, снаряд попал в автомобиль.
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