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В Ливане медийники Reuters и Al Jazeera попали под обстрел, есть погибший

Татьяна ОлейникПятница, 13 октября 2023, 22:24
В Ливане медийники Reuters и Al Jazeera попали под обстрел, есть погибший
Видеооператор Reuters Иссам Абдаллах во время работы в Турции в феврале 2023 года. Фото - Reuters

В Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы, один погибший и трое раненых.

Источник: Reuters, Al Jazeera

Детали: В британском агентстве Reuters сообщили, что погиб их видеооператор Иссам Абдаллах.

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По их словам, он являлся частью экипажа Reuters в южном Ливане и обеспечивал живой видеосигнал.

Издание Al Jazeera сообщает о ранении двух своих журналистов. В целом, по данным телеканала, ранены трое представителей медиа.

Известно, что обстрел произошел 13 октября на ливанско-израильской границе вблизи населенного пункта Альма аль-Шааб. По предварительной информации, снаряд попал в автомобиль.

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Темы: ИзраильЛиван
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