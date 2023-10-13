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Столтенберг: Події в Ізраїлі не вплинуть на підтримку України від НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 22:34
Столтенберг: Події в Ізраїлі не вплинуть на підтримку України від НАТО
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту не послабив власної рішучості й далі підтримувати Україну супроти російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Столтенберга в інтерв’ю DW

Деталі: Генсек Альянсу згадав, що в останній зустрічі Контактної групи з оборони України особисто взяв участь Володимир Зеленський.

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"І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здатності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну", – підкреслив він.

Столтенберг додав, що Альянс підтверджує це не лише "на словах, а й на ділі".

"Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Велика Британія та багато інших...", – перерахував генсек.

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Раніше в Європейській комісії також запевнили, що загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не стане причиною зменшення підтримки України у війні проти Росії.

Білий дім також запевняє, що у США є достатньо ресурсів для одночасної підтримки боротьби України проти російської агресії та зусиль Ізраїлю із самооборони.

Читайте також: "Рамштайн" під впливом Ізраїлю: що пообіцяли Україні на зустрічі партнерів та членів НАТО у Брюсселі.

Теми: НАТОвійнадопомога Україні
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