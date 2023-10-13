Столтенберг: События в Израиле не повлияют на поддержку Украины от НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс на фоне обострения арабо-израильского конфликта не ослабил собственной решимости и дальше поддерживать Украину против российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Столтенберга в интервью DW

Детали: Генсек Альянса вспомнил, что в последней встрече Контактной группы по обороне Украины лично принял участие Владимир Зеленский.

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"И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашей способности, нашей готовности, нашей решимости продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что Альянс подтверждает это не только "на словах, но и на деле".

"Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие...", – перечислил генсек.

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Ранее в Европейской комиссии также заверили, что обострение израильско-палестинского конфликта не станет причиной уменьшения поддержки Украины в войне против России.

Белый дом также уверяет, что у США есть достаточно ресурсов для одновременной поддержки борьбы Украины против российской агрессии и усилий Израиля по самообороне.

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