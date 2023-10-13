Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З авіації та артилерії била РФ по прикордонню Сумщини, загалом 237 вибухів

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 жовтня 2023, 22:50
З авіації та артилерії била РФ по прикордонню Сумщини, загалом 237 вибухів
Ілюстративне фото - Армія Inform

Російська армія за добу 13 жовтня 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини, зафіксували 237 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстріли були в Юнаківській, Глухівській, Великописарівській, Есманській, Білопільській, Краснопільській, Путивльській та Середино-Будській громадах.

Реклама:

Дослівно:

  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
  • Глухівська громада: здійснено обстріл з ствольної артилерії (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів) та обстріли з артилерії (9 вибухів).
  • Середино-Будська громада: був обстріл з гранатомету АГС (100 вибухів).
  • Есманська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (5 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів) та міномету (5 вибухів).
  • Великописарівська громада: ворог здійснив авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів) та мінометні обстріли (35 вибухів) та обстріл з гранатомету АГС (15 вибухів) та СПГ (6 вибухів).
  • Путивльська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (8 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Сумська область
З мінометів та авіації: 6 разів росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
На Сумщину вночі проривалась російська ДРГ: її зустріли вогнем
Обстріли Сумщини: близько 300 вибухів за добу, поранено жінку
Останні новини
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
Усі новини...
Реклама: