З авіації та артилерії била РФ по прикордонню Сумщини, загалом 237 вибухів
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 22:50
Російська армія за добу 13 жовтня 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини, зафіксували 237 вибухів.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Обстріли були в Юнаківській, Глухівській, Великописарівській, Есманській, Білопільській, Краснопільській, Путивльській та Середино-Будській громадах.
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Дослівно:
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Глухівська громада: здійснено обстріл з ствольної артилерії (5 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів) та обстріли з артилерії (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: був обстріл з гранатомету АГС (100 вибухів).
- Есманська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів) та міномету (5 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог здійснив авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів) та мінометні обстріли (35 вибухів) та обстріл з гранатомету АГС (15 вибухів) та СПГ (6 вибухів).
- Путивльська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (8 вибухів).