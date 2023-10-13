Из авиации и артиллерии избивала РФ по приграничной Сумщине, всего 237 взрывов
Пятница, 13 октября 2023, 22:50
Российская армия за сутки 13 октября 22 раза обстреляла приграничье Сумщины, зафиксировали 237 взрывов.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Обстрелы были в Юнаковской, Глуховской, Великописаревской, Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Путивльской и Середино-Будской громадах.
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Дословно:
- Юношеская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Глуховская громада: совершен обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (20 взрывов) и обстрелы из артиллерии (9 взрывов).
- Середино-будская громада: был обстрел из гранатомета АГС (100 взрывов).
- Эсманская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также зафиксирован артобстрел (5 взрывов).
- Белопольская громада: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов) и миномета (5 взрывов).
- Великописаревская громада: враг совершил авиационный обстрел с вертолета НАР (8 взрывов) и минометные обстрелы (35 взрывов) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов) и СПГ (6 взрывов).
- Путивльская громада: зафиксирован обстрел из минометов (8 взрывов).