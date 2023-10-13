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Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози через напад у школі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 23:10
Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози через напад у школі
СКРИНШОТ BFM TV

Франція у зв’язку з терактом у школі, де вбили вчителя, переходить у режим підвищеної терористичної загрози.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Повернувшись із містечка Аррас на півночі країни, де стався ісламістський напад з убивством вчителя, президент Емманюель Макрон зібрав засідання щодо національної безпеки. 

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Після того оголосили, що прем’єрка Елізабет Борн вирішила запровадити режим підвищеної терористичної загрозиРівень "urgence attentat" ("нагальна терористична загроза") може запроваджуватися одразу після теракту або ж якщо є дані про початок дій певної терористичної групи.

Також повідомляють, що з моменту теракту в Аррасі затримали вже вісьмох осіб. Нападника допитують.

Під час поїздки в Аррас Макрон заявив, що силовики встигли зірвати спробу теракту "в іншому регіоні", не уточнивши, чи йдеться про департамент Івлін, де затримали підозрілого чоловіка, чи інший випадок.

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Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри. 

У кількох містах країни планують демонстрації солідарності з постраждалими вчителями. 

Нагадаємо, президентка Єврокомісії та Євроради у п’ятницю разом вирушили до Ізраїлю, де відвідали у тому числі селище, в якому терористи ХАМАС вбили понад сотню людей. 

Теми: Франціятеракт
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