Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы из-за нападения в школе

Франция в связи с терактом в школе, где убили учителя, переходит в режим повышенной террористической угрозы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Вернувшись из городка Аррас на севере страны, где произошло исламистское нападение с убийством учителя, президент Эмманюэль Макрон собрал заседание по национальной безопасности.

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После того объявили, что премьер Элизабет Борн решила ввести режим повышенной террористической угрозы. Уровень "urgence attentat" может вводиться сразу после теракта, или же если есть данные о начале действий определенной террористической группы.

Также сообщают, что с момента теракта в Аррасе задержали уже восемь человек. Нападающего допрашивают.

Во время поездки в Аррас Макрон заявил, что силовики успели сорвать попытку теракта "в другом регионе", не уточнив, идет ли речь о департаменте Ивлин, где задержали подозрительного мужчину, или другом случае.

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Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

В нескольких городах страны планируют демонстрации солидарности с пострадавшими учителями.