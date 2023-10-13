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Прем’єр Швеції заявив, що Туреччина більше не має вимог для їхнього членства в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 23:38
Прем’єр Швеції заявив, що Туреччина більше не має вимог для їхнього членства в НАТО
ШВЕДСЬКІ ПРАПОРИ ПЕРЕД КОРОЛІВСЬКИМ ПАЛАЦОМ У СТОКГОЛЬМІ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES)

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п’ятницю заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Деталі: Під час спілкування з журналістами після саміту лідерів Об’єднаних експедиційних сил Крістерссон заявив, що у Стокгольмі "виконали свою частину роботи".

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"Ми виконали свої зобов'язання щодо поліпшення співпраці з Туреччиною задля запобігання фінансуванню РПК (Робітничої партії Курдистану, яку Анкара визнає терористичною. – Ред.) або діяльності, спрямованої проти Туреччини", – сказав він.

Шведський прем’єр також розповів про "набагато кращу" співпрацю між поліцією й службами безпеки обох країн і додав, що "інші країни явно з нетерпінням чекають на ратифікацію" членства Швеції в НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг напередодні заявив, що очікує від парламенту Туреччини ратифікації протоколу про вступ Швеції, як про це було домовлено на саміті у Вільнюсі.

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Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину. Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.

Теми: ТуреччинаШвеціяНАТО
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