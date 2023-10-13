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Премьер Швеции заявил, что у Турции больше нет требований для их членства в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 23:38
Премьер Швеции заявил, что у Турции больше нет требований для их членства в НАТО
ШВЕДСКИЕ ФЛАГИ ПЕРЕД КОРОЛЕВСКИМ ДВОРЦОМ В СТОКГОЛЬМЕ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что Турция не выдвигает перед его страной требований для обеспечения ратификации ее заявки на вступление в НАТО, и ожидает, что это произойдет "относительно скоро".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Детали: Во время общения с журналистами после саммита лидеров Объединенных экспедиционных сил Кристерссон заявил, что в Стокгольме "выполнили свою часть работы".

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"Мы выполнили свои обязательства по улучшению сотрудничества с Турцией для предотвращения финансирования РПК (Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признает террористической. – Ред.) или деятельности, направленной против Турции", – сказал он.

Шведский премьер также рассказал о "гораздо лучшем" сотрудничестве между полицией и службами безопасности обеих стран и добавил, что "другие страны явно с нетерпением ждут ратификации" членства Швеции в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что ожидает от парламента Турции ратификации протокола о вступлении Швеции, как об этом было договорено на саммите в Вильнюсе.

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Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда он соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию. Кроме Турции заявку Швеции не ратифицировала Венгрия.

Темы: ТурцияШвецияНАТО
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