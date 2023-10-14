У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників
Субота, 14 жовтня 2023, 00:47
Вдруге цього тижня члени Республіканської партії США обрали свого кандидата на посаду спікера Палати представників. Ним став прихильник Дональда Трампа - Джим Джордан.
Джерело: NBC News
Деталі: Джим Джордан зі штату Огайо, переміг члена палати представників Остіна Скотта зі штату Джорджія, у п’ятницю на закритому таємному конкурсі спікерів.
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Це була друга заявка Джордана на посаду спікера лише за цей тиждень.
Проте, на думку експертів, він може виграти номінацію партії, але "не молоток спікера".
Через мізерну більшість лише п’ять недоброзичливців Республіканської партії можуть заблокувати Джордана під час голосування в Палаті представників, а кілька республіканців уже заявили, що не голосуватимуть за Джордана.
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Передісторія:
- 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
- Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
- 13 жовтня лідер республіканської більшості в Палаті представників США Стівен Скаліз оголосив, що виходить з перегонів за посаду спікера після того, як республіканці з нижньої палати Конгресу не змогли об'єднатися навколо його кандидатури.