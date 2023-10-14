У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

Вдруге цього тижня члени Республіканської партії США обрали свого кандидата на посаду спікера Палати представників. Ним став прихильник Дональда Трампа - Джим Джордан.

Джерело: NBC News

Деталі: Джим Джордан зі штату Огайо, переміг члена палати представників Остіна Скотта зі штату Джорджія, у п’ятницю на закритому таємному конкурсі спікерів.

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Це була друга заявка Джордана на посаду спікера лише за цей тиждень.

Проте, на думку експертів, він може виграти номінацію партії, але "не молоток спікера".

Через мізерну більшість лише п’ять недоброзичливців Республіканської партії можуть заблокувати Джордана під час голосування в Палаті представників, а кілька республіканців уже заявили, що не голосуватимуть за Джордана.

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