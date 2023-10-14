Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 00:47
В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей
Джим Джордан, фото: rollcall

Второй раз на этой неделе члены Республиканской партии США выбрали своего кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал сторонник Дональда Трампа - Джим Джордан.

Источник: NBC News

Детали: Джим Джордан из штата Огайо, победил члена палаты представителей Остина Скотта из штата Джорджия, в пятницу на закрытом тайном конкурсе спикеров. 

Реклама:

Это была вторая заявка Джордана на должность спикера только за эту неделю. 

Однако, по мнению экспертов, он может выиграть номинацию партии, но "не молоток спикера".

Из-за мизерного большинства только пять недоброжелателей Республиканской партии могут заблокировать Джордана во время голосования в Палате представителей, а несколько республиканцев уже заявили, что не будут голосовать за Джордана.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.
  • Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.
  • 13 октября лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стивен Скализ объявил, что выходит из гонки за пост спикера после того, как республиканцы из нижней палаты Конгресса не смогли объединиться вокруг его кандидатуры.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне бросают в "мясные атаки" незащищенную пехоту "Штурм-Z" под Авдеевкой – ISW

Госдеп об антиеврейских погромах в Дагестане: Обвинять Украину - абсурд

Во Франции арестовали российского олигарха из-за нарушения санкций ЕС

видеоЗеленский указал на сигналы стратегической слабости Путина

В РФ заявили, что задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе

Путин заявил о влиянии Украины и "западных спецслужб" на погромы в Дагестане

Все новости...
США
США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле – CNN
Белый дом: Северная Корея передала России 1000 "контейнеров с военным оборудованием"
Блинкен встретился с президентом Палестины
Последние новости
04:02
03:38
Россияне бросают в "мясные атаки" незащищенную пехоту "Штурм-Z" под Авдеевкой – ISW
02:34
У Байдена призвали республиканцев не политизировать помощь Израилю и Украине
02:12
Новый спикер Палаты представителей внес законопроект только о помощи для Израиля
01:42
видеоИзраильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ
01:25
На Николаевщине работала ПВО – Воздушные силы
01:05
Кипр готовится к возможному наплыву беженцев в случае эскалации в Газе
00:48
В Миргороде были слышны звуки взрывов – соцсети
00:16
Месси получил восьмой "Золотой мяч"
23:50
Кулеба о Конгрессе США: Как говорил Лобановский, значение имеет результат на табло
Все новости...
Реклама: