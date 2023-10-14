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В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 00:47
В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей
Джим Джордан, фото: rollcall

Второй раз на этой неделе члены Республиканской партии США выбрали своего кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал сторонник Дональда Трампа - Джим Джордан.

Источник: NBC News

Детали: Джим Джордан из штата Огайо, победил члена палаты представителей Остина Скотта из штата Джорджия, в пятницу на закрытом тайном конкурсе спикеров. 

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Это была вторая заявка Джордана на должность спикера только за эту неделю. 

Однако, по мнению экспертов, он может выиграть номинацию партии, но "не молоток спикера".

Из-за мизерного большинства только пять недоброжелателей Республиканской партии могут заблокировать Джордана во время голосования в Палате представителей, а несколько республиканцев уже заявили, что не будут голосовать за Джордана.

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Предыстория: 

  • 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.
  • Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.
  • 13 октября лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стивен Скализ объявил, что выходит из гонки за пост спикера после того, как республиканцы из нижней палаты Конгресса не смогли объединиться вокруг его кандидатуры.

Темы: США
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