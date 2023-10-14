В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей
Второй раз на этой неделе члены Республиканской партии США выбрали своего кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал сторонник Дональда Трампа - Джим Джордан.
Источник: NBC News
Детали: Джим Джордан из штата Огайо, победил члена палаты представителей Остина Скотта из штата Джорджия, в пятницу на закрытом тайном конкурсе спикеров.
Это была вторая заявка Джордана на должность спикера только за эту неделю.
Однако, по мнению экспертов, он может выиграть номинацию партии, но "не молоток спикера".
Из-за мизерного большинства только пять недоброжелателей Республиканской партии могут заблокировать Джордана во время голосования в Палате представителей, а несколько республиканцев уже заявили, что не будут голосовать за Джордана.
Предыстория:
- 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.
- Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.
- 13 октября лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стивен Скализ объявил, что выходит из гонки за пост спикера после того, как республиканцы из нижней палаты Конгресса не смогли объединиться вокруг его кандидатуры.