В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

Второй раз на этой неделе члены Республиканской партии США выбрали своего кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал сторонник Дональда Трампа - Джим Джордан.

Источник: NBC News

Детали: Джим Джордан из штата Огайо, победил члена палаты представителей Остина Скотта из штата Джорджия, в пятницу на закрытом тайном конкурсе спикеров.

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Это была вторая заявка Джордана на должность спикера только за эту неделю.

Однако, по мнению экспертов, он может выиграть номинацию партии, но "не молоток спикера".

Из-за мизерного большинства только пять недоброжелателей Республиканской партии могут заблокировать Джордана во время голосования в Палате представителей, а несколько республиканцев уже заявили, что не будут голосовать за Джордана.

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