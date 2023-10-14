Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

"Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 04:30
Оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
фото ілюстраційне getty images

У ніч на 14 жовтня у на сході країни оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Харківська область  – ракетна небезпека! Сумська область  – ракетна небезпека!" 

Реклама:

Деталі: У Сумській області тривогу скасували через 20 хвилин після її оголошення.

Близько 5.00 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на сході країни.

О 5.30 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також виникла загроза застосування авіаційного озброєння.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни кидають у "м'ясні атаки" під Авдіївкою незахищену піхоту "Штурм-Z" – ISW

Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд

У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС

відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

Усі новини...
ракетний удар
Кількість поранених через удар по Покровську зросла до 24
Британська розвідка вважає, що Росія накопичує ракети перед ударами по Україні
РФ атакувала Полтавщину: у Миргородській громаді чули вибух
Останні новини
04:34
На Хмельниччині працювала ППО – ОВА
04:02
оновленоПовітряні сили: Ворожі "Шахеди" летіли на Старокостянтинів
03:38
Росіяни кидають у "м'ясні атаки" під Авдіївкою незахищену піхоту "Штурм-Z" – ISW
02:34
У Байдена закликали республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні
02:12
Новий спікер Палати представників вніс законопроєкт лише про допомогу для Ізраїлю
01:42
відеоІзраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ
01:25
На Миколаївщині працювала ППО – Повітряні сили
01:05
Кіпр готується до можливого напливу біженців у разі ескалації в Газі
00:48
У Миргороді було чути звуки вибухів – соцмережі
00:16
Мессі здобув восьмий "Золотий м’яч"
Усі новини...
Реклама: