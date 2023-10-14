Оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Субота, 14 жовтня 2023, 04:30
У ніч на 14 жовтня у на сході країни оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Харківська область – ракетна небезпека! Сумська область – ракетна небезпека!"
Реклама:
Деталі: У Сумській області тривогу скасували через 20 хвилин після її оголошення.
Близько 5.00 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на сході країни.
О 5.30 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також виникла загроза застосування авіаційного озброєння.
ВІДЕО ДНЯ