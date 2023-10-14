Объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
Суббота, 14 октября 2023, 04:30
В ночь на 14 октября на востоке страны объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Харьковская область - ракетная опасность! Сумская область - ракетная опасность!"
Реклама:
Детали: В Сумской области тревогу отменили через 20 минут после ее объявления.
Около 5:00 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности на востоке страны.
В 5.30 стало известно об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также возникла угроза применения авиационного вооружения.
ВИДЕО ДНЯ