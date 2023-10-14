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Объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 04:30
Объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
фото ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ getty images

В ночь на 14 октября на востоке страны объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Харьковская область - ракетная опасность! Сумская область - ракетная опасность!"

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Детали: В Сумской области тревогу отменили через 20 минут после ее объявления.

Около 5:00 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности на востоке страны.

В 5.30 стало известно об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также возникла угроза применения авиационного вооружения.

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Темы: ракетный ударвоздушная тревога
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