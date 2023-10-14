Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico

Держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії.

Джерело: Politico з посиланням на слова двох людей, знайомих з ситуацією

Деталі: Це вказує на глибину стурбованості адміністрації США операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливість поширення конфлікту.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив вирішити питання "силою".

За даними джерел, у розмові 3 жовтня законодавці наполягали на застосуванні Державним департаментом можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Карабаху у вересні.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати надавати військову допомогу Баку. Він додав, що США бачать можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії найближчими тижнями.

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У розмові із законодавцями-демократами Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати розмову, яка відбулася телефоном, однак підкреслив прихильність департаменту "суверенітету та територіальній цілісності Вірменії" та вирішенню конфлікту шляхом "прямих переговорів".

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