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Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 03:38
Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico
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Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению.

Источник: Politico со ссылкой на слова двух людей, знакомых с ситуацией

Детали: Это указывает на глубину обеспокоенности администрации США операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможность распространения конфликта.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, который соединит материковый Азербайджан с эксклавом, который граничит с Турцией и Ираном. Алиев пригрозил решить вопрос "силой".

По данным источников, в разговоре 3 октября законодатели настаивали на применении Государственным департаментом возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Карабаха в сентябре.

Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что США видят возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

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В разговоре с законодателями-демократами Блинкен выразил уверенность относительно текущих дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.

В своем заявлении Государственный департамент отказался комментировать разговор, который состоялся по телефону, однако подчеркнул приверженность департамента "суверенитету и территориальной целостности Армении" и решению конфликта путем "прямых переговоров".

Предыстория:

  • В сентябре Азербайджан восстановил контроль над сепаратистским регионом Нагорного Карабаха во время 24-часовой военной операции, которая спровоцировала бегство большинства из 120 тысяч этнических армян этой территории в Армению.
  • Европейские лидеры, которые играют все большую роль в урегулировании ситуации на Кавказе, надеялись провести в Испании первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах.
  • Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.

Темы: АзербайджанАрмения
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