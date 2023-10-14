Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico

Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению.

Источник: Politico со ссылкой на слова двух людей, знакомых с ситуацией

Детали: Это указывает на глубину обеспокоенности администрации США операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможность распространения конфликта.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, который соединит материковый Азербайджан с эксклавом, который граничит с Турцией и Ираном. Алиев пригрозил решить вопрос "силой".

По данным источников, в разговоре 3 октября законодатели настаивали на применении Государственным департаментом возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Карабаха в сентябре.

Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что США видят возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

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В разговоре с законодателями-демократами Блинкен выразил уверенность относительно текущих дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.

В своем заявлении Государственный департамент отказался комментировать разговор, который состоялся по телефону, однако подчеркнул приверженность департамента "суверенитету и территориальной целостности Армении" и решению конфликта путем "прямых переговоров".

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