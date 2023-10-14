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За добу знову знищено під тисячу росіян

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 08:17
За добу знову знищено під тисячу росіян
фото: генштаб

Російські окупаційні війська за добу на 13-14 жовтня втратили ще 970 своїх вояків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 286890 (+970) осіб,
  • танків ‒ 4940 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,
  • артилерійських систем – 6833 (+26) од,
  • РСЗВ – 811 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 547 (+1) од,
  • літаків – 317 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 971 (+4).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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