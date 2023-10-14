За сутки снова уничтожено под тысячу россиян
Суббота, 14 октября 2023, 08:17
Российские оккупационные войска за сутки на 13-14 октября потеряли еще 970 своих вояк.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 286890 (+970) человек,
- танков - 4940 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 9337 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 6833 (+26) ед,
- РСЗО - 811 (+0) ед,
- средства ПВО - 547 (+1) ед,
- самолетов - 317 (+1) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5265 (+1),
- крылатые ракеты - 1531 (+0),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед,
- специальная техника - 971 (+4).
Данные уточняются.