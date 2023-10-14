Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Болгарія запровадила податок на транзит російського газу через свою територію

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 08:34
Болгарія запровадила податок на транзит російського газу через свою територію
фото: тасс

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: Згідно із новим законопроєктом, який був опублікований напередодні і набуває чинності невідкладно, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження.

Реклама:

Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Його ціллю є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету".

Сама Болгарія не імпортує газ з РФ, однак вона є важливим маршрутом для палива до інших країн. Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини через "Турецький потік" для подальшого транспортування до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Дії Болгарії вже розкритикував  міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, чия країна отримує значну частину транзитного газу з РФ.

"Для країни-члена Європейського Союзу загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним", – заявив Сійярто, який перебував з візитом у Москві.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.

Теми: БолгаріяРосіягазвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю

ОновленоВдруге за вечір у Кривому розі лунали вибухи

Соратник Трампа більше не є кандидатом на посаду спікера Палати представників

ХАМАС звільнив двох американських заручниць

Як у ЄС: уряд змінив правила дорожнього руху

Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб

Усі новини...
Болгарія
Умєров: Болгарія допоможе з вивченням англійської пілотам F-16
У Болгарії викрили угруповання, яке експортувало товари для армії РФ
Болгарія, Румунія та Угорщина евакуюють своїх громадян з Ізраїлю
Останні новини
01:49
Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю
01:07
Загроза застосування балістичних ракет: оголошена тривога у кількох областях
00:43
Швеція обмежить виплати для мігрантів 
00:15
ОновленоВдруге за вечір у Кривому розі лунали вибухи
23:40
США та ЄС підтримують розробку плану відновлення України з переліком реформ
23:23
РосЗМІ: у Росії призначили нового головкома ПКС замість Суровікіна
23:03
США наклали санкції на китайські компанії, які допомагали Пакистану з балістичними ракетами
22:51
фотоРосійський літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту у Душанбе – росЗМІ
22:34
ЗМІ: США й Європа просять Ізраїль відкласти операцію в Газі для звільнення заручників
22:14
У Білорусі планують роздавати повістки по СМС
Усі новини...
Реклама: