Болгарія запровадила податок на транзит російського газу через свою територію

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: Згідно із новим законопроєктом, який був опублікований напередодні і набуває чинності невідкладно, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження.

Реклама:

Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Його ціллю є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету".

Сама Болгарія не імпортує газ з РФ, однак вона є важливим маршрутом для палива до інших країн. Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини через "Турецький потік" для подальшого транспортування до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Дії Болгарії вже розкритикував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, чия країна отримує значну частину транзитного газу з РФ.

"Для країни-члена Європейського Союзу загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним", – заявив Сійярто, який перебував з візитом у Москві.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.