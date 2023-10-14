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Болгарія запровадила податок на транзит російського газу через свою територію

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 08:34
Болгарія запровадила податок на транзит російського газу через свою територію
фото: тасс

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: Згідно із новим законопроєктом, який був опублікований напередодні і набуває чинності невідкладно, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження.

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Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Його ціллю є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету".

Сама Болгарія не імпортує газ з РФ, однак вона є важливим маршрутом для палива до інших країн. Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини через "Турецький потік" для подальшого транспортування до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

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Дії Болгарії вже розкритикував  міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, чия країна отримує значну частину транзитного газу з РФ.

"Для країни-члена Європейського Союзу загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним", – заявив Сійярто, який перебував з візитом у Москві.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.

Теми: БолгаріяРосіягазвійна
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