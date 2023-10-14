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Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 08:34
Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию
фото: тасс

Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: Согласно новому законопроекту, который был опубликован накануне и вступает в силу безотлагательно, вводится сбор в размере 20 болгарских левов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения.

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Документ направлен на имплементацию санкций ЕС против России, введенных в ответ на ее вторжение в Украину.

Его целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет".

Сама Болгария не импортирует газ из РФ, однако она является важным маршрутом для топлива в другие страны. Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции через "Турецкий поток" для дальнейшей транспортировки в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

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Действия Болгарии уже раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чья страна получает значительную часть транзитного газа из РФ.

"Для страны-члена Европейского Союза угрожать газоснабжению другого члена ЕС противоречит европейской солидарности, правилам и является неприемлемым", – заявил Сийярто, который находился с визитом в Москве.

Напомним: Ранее сообщалось, что правительство Болгарии одобрило инициативу о постепенном прекращении импорта российской нефти, что позволит отказаться от нее быстрее, чем было запланировано.

Темы: БолгарияРосcиягазвойна
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