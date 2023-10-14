Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 10:31
Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ
фото: генштаб

Російські війська активізували свої наступи на Лимано-Куп’янському напрямку, лише за минулу добу 25 разів намагалися прорвати оборону Збройних сил.

Джерело: керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова Євлаша: "Там противник інтенсифікував наступальні дії.

Реклама:

Для прориву нашої оборони використовує різні сили й засоби, це й танки, і артилерія, також застосовує свою армійську та тактичну авіацію та інші види озброєння.

Деталі: За минулу добу противник завдав 611 ударів з артилерії та мінометів, ще 13 разів застосовував авіацію.

Окупанти 25 разів спробували йти уперед лише за добу 13 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

На цьому напрямку Збройні сили знищили 206 загарбників, уточнив Євлаш, а також 15 одиниць техніки.

Теми: ЛиманХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ

Російській співачці Чичеріній оголосили підозру: погрожувала українцям Сибіром

Загроза перекриття кордону: Україна ініціювала зустріч з ЄК та Польщею

інфографікаЗросла кількість українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку

мапаУ Криму вражено російський ЗРК "С-300" внаслідок ракетної атаки – ЗМІ

Звіт ООН: 70% загиблих у Газі − це жінки і діти

Усі новини...
Лиман
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу − Череватий
На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
13:19
Кількість дописів українською у соціальних мережах зросла – дослідження
13:18
фото, відеоРосіяни продовжують воювати з бібліотеками: у Херсоні вигорів цілий поверх
13:07
У ФДМ розповіли, чому їм досі не передали активи Дерипаски
12:55
Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ
12:50
У Криворізькому районі збили дрон
12:48
фото Син у костюмі Зеленського, дочка в жовто-блакитному: як діти Блінкена до Байденів на Геловін ходили
12:44
Умєров: Зброї буде більше
12:43
відеоПоліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе
12:39
ФДМУ пропонує забрати частину активів з АРМА та віддати в управління іншим органам
12:31
Судитимуть командира, який безпідставно нарахував мільйони зарплат військовим – ДБР
Усі новини...
Реклама: