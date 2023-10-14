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Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 10:31
Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ
фото: генштаб

Російські війська активізували свої наступи на Лимано-Куп’янському напрямку, лише за минулу добу 25 разів намагалися прорвати оборону Збройних сил.

Джерело: керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова Євлаша: "Там противник інтенсифікував наступальні дії.

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Для прориву нашої оборони використовує різні сили й засоби, це й танки, і артилерія, також застосовує свою армійську та тактичну авіацію та інші види озброєння.

Деталі: За минулу добу противник завдав 611 ударів з артилерії та мінометів, ще 13 разів застосовував авіацію.

Окупанти 25 разів спробували йти уперед лише за добу 13 жовтня.

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На цьому напрямку Збройні сили знищили 206 загарбників, уточнив Євлаш, а також 15 одиниць техніки.

Теми: ЛиманХарківська областьвійна
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