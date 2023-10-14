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Россияне активизировали наступления на Лимано-Купянском направлении - ВСУ

Роман ПетренкоСуббота, 14 октября 2023, 10:31
Россияне активизировали наступления на Лимано-Купянском направлении - ВСУ
фото: генштаб

Российские войска активизировали свои наступления на Лимано-Купянском направлении, только за минувшие сутки 25 раз пытались прорвать оборону Вооруженных сил.

Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь Евлаша: "Там противник интенсифицировал наступательные действия.

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Для прорыва нашей обороны использует различные силы и средства, это и танки, и артиллерия, также применяет свою армейскую и тактическую авиацию и другие виды вооружения.

Детали: За минувшие сутки противник нанес 611 ударов из артиллерии и минометов, еще 13 раз применял авиацию.

Оккупанты 25 раз попытались идти вперед только за сутки 13 октября.

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На этом направлении Вооруженные силы уничтожили 206 захватчиков, уточнил Евлаш, а также 15 единиц техники.

Темы: ЛиманХарьковская областьвойна
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