Россияне активизировали наступления на Лимано-Купянском направлении - ВСУ

Российские войска активизировали свои наступления на Лимано-Купянском направлении, только за минувшие сутки 25 раз пытались прорвать оборону Вооруженных сил.



Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь Евлаша: "Там противник интенсифицировал наступательные действия.

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Для прорыва нашей обороны использует различные силы и средства, это и танки, и артиллерия, также применяет свою армейскую и тактическую авиацию и другие виды вооружения.

Детали: За минувшие сутки противник нанес 611 ударов из артиллерии и минометов, еще 13 раз применял авиацию.

Оккупанты 25 раз попытались идти вперед только за сутки 13 октября.

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На этом направлении Вооруженные силы уничтожили 206 захватчиков, уточнил Евлаш, а также 15 единиц техники.