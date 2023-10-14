Топдипломата Росії знайшли мертвим у Туреччині

Керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Микола Кобринець був знайдений мертвим у своєму готельному номері в районі Таксім, що в турецькому Стамбулі.

Джерело: турецький телеканал NTV, "Європейська правда"

Деталі: Російський дипломат приїхав до Стамбула на зустріч послів. Колеги росіянина намагалися до нього додзвонитися після того, як той не прийшов на ранкову зустріч. Після цього співробітники готелю зайшли в номер Кобринця і знайшли його тіло.

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За попередніми даними слідства, Кобринець помер від серцевого нападу. Його тіло доставили в морг для встановлення точної причини смерті.

Пресслужба МЗС РФ підтвердила дані про смерть Кобринця, однак не уточнила, що стало причиною.

Нагадаємо: У грудні 2016 року співробітник поліції Мевлют Алтинташ смертельно поранив посла Росії в Туреччині Андрія Карлова на фотовиставці в Анкарі. Пізніше його ліквідували на місці події.

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Турецька прокуратура стверджувала, що за вбивством стояла мережа Гюлена, яка нібито прагнула погіршити відносини між Туреччиною і Росією. Дев'ять осіб були арештовані. Інші, в тому числі Гюлен, який живе у США, постали перед судом заочно.

У 2021 році у Туреччині п’ятеро осіб отримали довічний термін через вбивство посла Росії.