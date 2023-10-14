Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Топ-дипломата России нашли мертвым в Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 12:52
Топ-дипломата России нашли мертвым в Турции
фото: мид рф

Руководитель департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец был найден мертвым в своем гостиничном номере в районе Таксим, что в турецком Стамбуле.

Источник: турецкий телеканал NTV, "Европейская правда"

Детали: Российский дипломат приехал в Стамбул на встречу послов. Коллеги россиянина пытались к нему дозвониться после того, как тот не пришел на утреннюю встречу. После этого сотрудники отеля зашли в номер Кобринца и нашли его тело.

Реклама:

По предварительным данным следствия, Кобринец умер от сердечного приступа. Его тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

Пресс-служба МИД РФ подтвердила данные о смерти Кобринца, однако не уточнила, что стало причиной.

Напомним: В декабре 2016 года сотрудник полиции Мевлют Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова на фотовыставке в Анкаре. Позже его ликвидировали на месте происшествия.

ВИДЕО ДНЯ

Турецкая прокуратура утверждала, что за убийством стояла сеть Гюлена, которая якобы стремилась ухудшить отношения между Турцией и Россией. Девять человек были арестованы. Другие, в том числе Гюлен, который живет в США, предстали перед судом заочно.

В 2021 году в Турции пять человек получили пожизненный срок за убийство посла России.

Темы: РосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО

фотоВ центре Запорожья демонтировали памятник Пушкину

25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины

дополнено (видео)Израиль начал бой с ХАМАС в подземных тоннелях Сектора Газа – ЦАХАЛ

Российской певице Чичериной объявили подозрение: угрожала украинцам Сибирью

Угроза перекрытия границы: Украина инициировала встречу с ЕК и Польшей

Все новости...
Росcия
Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию
В Сочи прогремели взрывы и исчез свет
Из авиации и артиллерии избивала РФ по приграничной Сумщине, всего 237 взрывов
Последние новости
14:55
Apple совместно с Приватбанком запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay
14:31
Примерно 100 украинцев ежедневно получают на границе отказ в выезде – ГПСУ
14:23
В ООН подтвердили, что удар по Грозе нанесла Россия и что все погибшие были гражданскими
14:11
фотоУкраинские врачи извлекли обломок из сердца военного с помощью неодимового магнита
14:09
Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО
14:06
"Укрпочта" снизила цену доставки посылок в Канаду
13:56
фотоВ центре Запорожья демонтировали памятник Пушкину
13:55
Цена на газ: теплая погода в Европе перевесила войну на Ближнем Востоке
13:37
25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины
13:31
Зима близько. Россия накапливает ракеты і "шахеды" для атак на энергетическую инфраструктуру Украины
Все новости...
Реклама: