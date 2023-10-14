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Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ – Сирський

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 13:56
Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ – Сирський
фото: міноборони

Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про нові наступи Росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку.

Джерело: Сирський, якого цитує Military Media Center

Пряма мова Сирського: "Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої.

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Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.

Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.

Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів".

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Деталі: Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

Теми: Харківська областьвійна
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