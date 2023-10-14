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Россияне восстановились и пытаются окружить Купянск - Сырский

Роман ПетренкоСуббота, 14 октября 2023, 13:56
Россияне восстановились и пытаются окружить Купянск - Сырский
фото: минобороны

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил о новых наступлениях России в районе Макеевки и на Купянском направлении.

Источник: Сырский, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь Сырского: "Противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои.

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Главная цель врага - разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

Ежедневно противник осуществляет десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.

Впрочем, наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не достиг существенных успехов".

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Детали: Сырский побывал на передовой, чтобы принять оперативные решения и изучить обстановку, он посетил воинские части, которые ведут оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".

Темы: Харьковская областьвойна
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