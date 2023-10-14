США, Єгипет та Ізраїль домовилися про вихід іноземців з сектора Гази – ЗМІ

Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у секторі Гази могли залишити регіон.

Джерело: The Times of Israel, The Washington Post, "Європейська правда"

Деталі: Журналісти отримали інформацію від єгипетських посадовців на умовах анонімності.

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Домовленість передбачає, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску Рафах у другій половині дня суботи. До перемовин також нібито був залучений Катар.

За словами одного зі співрозмовників, і Ізраїль, і ХАМАС та група "Ісламістський джихад" погодилися не створювати загрози і не заважати виїзду іноземців. На додачу, тривають перемовини про те, щоб впустити у сектор транспорт з гуманітарною допомогою для цивільного населення через цей же пункт пропуску.

Домовленість не поширюється на іноземців, які опинилися в заручниках після набігу ХАМАС на ізраїльські селища.

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Раніше Ізраїль оголосив, що цивільним палестинцям варто виїхати з північної частини сектора Гази.

Нагадаємо: Перший міністр Шотландії казав, що у секторі Гази через ескалацію застрягли батьки його дружини-палестинки, які живуть у Британії, але поїхали туди навідати родичів.

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