США, Египет и Израиль договорились о выходе иностранцев из сектора Газы - СМИ

Соединенные Штаты, Израиль и Египет достигли договоренности о том, чтобы иностранные граждане в секторе Газа могли покинуть регион.

Источник: The Times of Israel, The Washington Post, "Европейская правда"

Детали: Журналисты получили информацию от египетских чиновников на условиях анонимности.

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Договоренность предусматривает, что иностранные граждане, которых эскалация застала на территории сектора Газа, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска Рафах во второй половине дня субботы. К переговорам также якобы был привлечен Катар.

По словам одного из собеседников, и Израиль, и ХАМАС и группа "Исламистский джихад" согласились не создавать угрозы и не мешать выезду иностранцев. В дополнение, продолжаются переговоры о том, чтобы впустить в сектор транспорт с гуманитарной помощью для гражданского населения через этот же пункт пропуска.

Договоренность не распространяется на иностранцев, которые оказались в заложниках после набега ХАМАС на израильские поселения.

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Ранее Израиль объявил, что гражданским палестинцам стоит выехать из северной части сектора Газа.

Напомним: Первый министр Шотландии говорил, что в секторе Газа из-за эскалации застряли родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда навестить родственников.

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