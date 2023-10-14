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У Бериславському районі Херсонщини росіяни вбили другу за день жінку

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 18:34
У Бериславському районі Херсонщини росіяни вбили другу за день жінку
Берислав, DEEPSTATEMAP

Внаслідок обстрілу Бериславського району Херсонщини близько 16 години в суботу загинула жінка.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 14 жовтня близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області.

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Один із снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні з життям.

Дані щодо інших потерпілих уточнюються".

Що передувало: Рано вранці 14 жовтня росіяни обстріляли Берислав Херсонської області, загинула 60-річна жінка.

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Теми: Херсонська областьвійна
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