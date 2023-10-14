В Бериславском районе Херсонщины россияне убили вторую за день женщину
Суббота, 14 октября 2023, 18:34
В результате обстрела Бериславского района Херсонщины около 16 часов в субботу погибла женщина.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 14 октября около 16:00 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области.
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Один из снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.
Данные о других пострадавших уточняются".
Что предшествовало: Рано утром 14 октября россияне обстреляли Берислав Херсонской области, погибла 60-летняя женщина.
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