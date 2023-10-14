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В Бериславском районе Херсонщины россияне убили вторую за день женщину

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 18:34
В Бериславском районе Херсонщины россияне убили вторую за день женщину
Берислав, DEEPSTATEMAP

В результате обстрела Бериславского района Херсонщины около 16 часов в субботу погибла женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 14 октября около 16:00 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области.

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Один из снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Данные о других пострадавших уточняются".

Что предшествовало: Рано утром 14 октября россияне обстреляли Берислав Херсонской области, погибла 60-летняя женщина.

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Темы: Херсонская областьвойна
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