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У центрі Києва пошкоджено водогін, обмежено рух транспорту

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 18:42
У центрі Києва пошкоджено водогін, обмежено рух транспорту
аварія на водогоні у Києві, фото КМДА

На розі вулиць Велика Васильківська та Лабораторна у Києві пошкоджено водопровідну мережу, у чотирьох будинках відсутнє водопостачання, перекрито одну смугу дорожнього руху.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На розі вулиць Велика Васильківська та Лабораторна сталось пошкодження водопровідної мережі, діаметром 300 мм.

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Водопостачання наразі відсутнє за адресами: вул. Велика Васильківська, 106, 108, 110, 112.

Для забезпечення споживачів водою направлена автоцистерна, яка буде знаходитись між будинками № 106 і 108".

Деталі: Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією аварії, для цього доведеться виконати розриття.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі перекрита одна смуга дорожнього руху, вільними для проїзду залишаються 3 смуги.

Теми: Київводадороги
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