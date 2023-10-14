У центрі Києва пошкоджено водогін, обмежено рух транспорту
Субота, 14 жовтня 2023, 18:42
На розі вулиць Велика Васильківська та Лабораторна у Києві пошкоджено водопровідну мережу, у чотирьох будинках відсутнє водопостачання, перекрито одну смугу дорожнього руху.
Джерело: КМДА
Дослівно: "На розі вулиць Велика Васильківська та Лабораторна сталось пошкодження водопровідної мережі, діаметром 300 мм.
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Водопостачання наразі відсутнє за адресами: вул. Велика Васильківська, 106, 108, 110, 112.
Для забезпечення споживачів водою направлена автоцистерна, яка буде знаходитись між будинками № 106 і 108".
Деталі: Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією аварії, для цього доведеться виконати розриття.
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Наразі перекрита одна смуга дорожнього руху, вільними для проїзду залишаються 3 смуги.