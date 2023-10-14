В центре Киева поврежден водопровод, ограничено движение транспорта

авария на водопроводе в Киеве, фото КГГА

На углу улиц Большая Васильковская и Лабораторная в Киеве повреждена водопроводная сеть, в четырех домах отсутствует водоснабжение, перекрыта одна полоса дорожного движения.

Источник: КГГА

Дословно: "На углу улиц Большая Васильковская и Лабораторная произошло повреждение водопроводной сети, диаметром 300 мм.

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Водоснабжение пока отсутствует по адресам: ул. Большая Васильковская, 106, 108, 110, 112.

Для обеспечения потребителей водой направлена автоцистерна, которая будет находиться между домами № 106 и 108".

Детали: Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" уже работают над ликвидацией аварии, для этого придется выполнить разрытие.

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Сейчас перекрыта одна полоса дорожного движения, свободными для проезда остаются 3 полосы.