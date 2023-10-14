Зеленський: Майже третина території України – під небезпекою через міни й снаряди

Президент Володимир Зеленський заявляє, що майже третина території України забруднена мінами та снарядами, що не розірвалися.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Окремо я хочу відзначити конференцію в Хорватії, яка відбулася цього тижня, – щодо гуманітарного розмінування.

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Майже третина нашої території – під небезпекою через міни, снаряди, які не розірвались. Очевидно, що потрібна глобальна підтримка очищення нашої землі від російських мін.

І зараз у Хорватії були учасники конференції і саме щодо цієї проблеми понад 40 країн та міжнародних організацій. Є нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка долучилась!"

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