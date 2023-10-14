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Зеленський: Майже третина території України – під небезпекою через міни й снаряди

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 20:47
Зеленський: Майже третина території України – під небезпекою через міни й снаряди
ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявляє, що майже третина території України забруднена мінами та снарядами, що не розірвалися.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Окремо я хочу відзначити конференцію в Хорватії, яка відбулася цього тижня, – щодо гуманітарного розмінування.

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Майже третина нашої території – під небезпекою через міни, снаряди, які не розірвались. Очевидно, що потрібна глобальна підтримка очищення нашої землі від російських мін.

І зараз у Хорватії були учасники конференції і саме щодо цієї проблеми понад 40 країн та міжнародних організацій. Є нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка долучилась!"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Учасниками Першої Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування в Україні, що відбулася в Хорватії, стали представники понад 40 іноземних держав: міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій. За результатами заходу низка країн оголосили про надання Україні підтримки на гуманітарне розмінування.
  • З урахуванням раніше отриманих на розмінування та інші виклики, пов'язані з війною, коштів та з урахуванням нових пакетів допомоги, про які оголошено на конференції, підтримка становить близько півмільярда євро.
  • Україна застосовуватиме інноваційні підходи до розмінування території, зокрема, планує створити ринок відповідних послуг і запропонувати партнерам узяти під патронат певний напрям роботи в цій сфері.

Теми: Зеленськиймінування
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