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Зеленский: Почти треть территории Украины – в опасности из-за мин и снарядов

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 20:47
Зеленский: Почти треть территории Украины – в опасности из-за мин и снарядов
иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявляет, что почти треть территории Украины загрязнена минами и неразорвавшимися снарядами.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Отдельно я хочу отметить конференцию в Хорватии, которая состоялась на этой неделе, - по гуманитарному разминированию.

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Почти треть нашей территории – в опасности из-за мин, снарядов, которые не разорвались. Очевидно, что нужна глобальная поддержка очистки нашей земли от российских мин.

И сейчас в Хорватии были участники конференции и именно по этой проблеме более 40 стран и международных организаций. Есть новые решения о поддержке в разминировании. Я благодарю каждую страну, которая присоединилась!"

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Участниками Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине, состоявшейся в Хорватии, стали представители более 40 иностранных государств: министры обороны, иностранных дел, послы и руководители иностранных организаций. По результатам мероприятия ряд стран объявили о предоставлении Украине поддержки на гуманитарное разминирование.
  • С учетом ранее полученных на разминирование и другие вызовы, связанные с войной средств и с учетом новых пакетов помощи, о которых объявлено на конференции, поддержка составляет около полумиллиарда евро.
  • Украина будет применять инновационные подходы к разминированию территории, в частности планирует создать рынок соответствующих услуг и предложить партнерам взять под патронат определенное направление работы в этой сфере.

Темы: Зеленскийминирование
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