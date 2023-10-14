Зеленский: Почти треть территории Украины – в опасности из-за мин и снарядов
Суббота, 14 октября 2023, 20:47
Президент Владимир Зеленский заявляет, что почти треть территории Украины загрязнена минами и неразорвавшимися снарядами.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Отдельно я хочу отметить конференцию в Хорватии, которая состоялась на этой неделе, - по гуманитарному разминированию.
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Почти треть нашей территории – в опасности из-за мин, снарядов, которые не разорвались. Очевидно, что нужна глобальная поддержка очистки нашей земли от российских мин.
И сейчас в Хорватии были участники конференции и именно по этой проблеме более 40 стран и международных организаций. Есть новые решения о поддержке в разминировании. Я благодарю каждую страну, которая присоединилась!"
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Участниками Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине, состоявшейся в Хорватии, стали представители более 40 иностранных государств: министры обороны, иностранных дел, послы и руководители иностранных организаций. По результатам мероприятия ряд стран объявили о предоставлении Украине поддержки на гуманитарное разминирование.
- С учетом ранее полученных на разминирование и другие вызовы, связанные с войной средств и с учетом новых пакетов помощи, о которых объявлено на конференции, поддержка составляет около полумиллиарда евро.
- Украина будет применять инновационные подходы к разминированию территории, в частности планирует создать рынок соответствующих услуг и предложить партнерам взять под патронат определенное направление работы в этой сфере.