Зеленский: Почти треть территории Украины – в опасности из-за мин и снарядов

Президент Владимир Зеленский заявляет, что почти треть территории Украины загрязнена минами и неразорвавшимися снарядами.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Отдельно я хочу отметить конференцию в Хорватии, которая состоялась на этой неделе, - по гуманитарному разминированию.

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Почти треть нашей территории – в опасности из-за мин, снарядов, которые не разорвались. Очевидно, что нужна глобальная поддержка очистки нашей земли от российских мин.

И сейчас в Хорватии были участники конференции и именно по этой проблеме более 40 стран и международных организаций. Есть новые решения о поддержке в разминировании. Я благодарю каждую страну, которая присоединилась!"

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