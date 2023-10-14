Обстріли Донеччини: в Авдіївці росіяни вбили жінку, в Очеретиному поранили чоловіка

Російські військові у суботу обстріляли Авдіївку та Очеретине Покровського району Донеччини: загинула жінка та поранений чоловік.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі Суспільному Донбас

Деталі: За її даними, 14 жовтня о 13:40 російська армія обстріляла місто Авдіївку. Від влучання снарядів по території приватного домоволодіння загинула 58-річна жінка, яка перебувала на подвір’ї.

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Також, за її словами, близько 14:00 російські окупанти атакували селище Очеретине Покровського району, внаслідок чого отримав поранення чоловік 26 років.

"Його зі струсом мозку, переломом та осколковими пораненнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За попередніми даними, обидва населені пункти армія РФ обстріляла з артилерії", — зазначила Мєдвєдєва.