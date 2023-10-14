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Обстрелы Донетчины: в Авдеевке россияне убили женщину, в Очеретино ранили мужчину

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 22:50
Обстрелы Донетчины: в Авдеевке россияне убили женщину, в Очеретино ранили мужчину
Авдеевка и окрестности, скриншот deepstatemap

Российские военные в субботу обстреляли Авдеевку и Очеретино Покровского района Донецкой области: погибла женщина и ранен мужчина.

Источник: пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии Суспільному Донбас

Детали: По ее данным, 14 октября в 13:40 российская армия обстреляла город Авдеевку. От попадания снарядов по территории частного домовладения погибла 58-летняя женщина, которая находилась во дворе.

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Также, по ее словам, около 14:00 российские оккупанты атаковали поселок Очеретино Покровского района, в результате чего получил ранения мужчина 26 лет.

"Его с сотрясением мозга, переломом и осколочными ранениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, оба населенных пункта армия РФ обстреляла из артиллерии", - отметила Медведева.

Темы: Донецкая областьвойна
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