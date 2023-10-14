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Син Ердогана прийшов на пропалестинський марш у Стамбулі – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 23:17
Син Ердогана прийшов на пропалестинський марш у Стамбулі – ЗМІ
Білал Ердоган, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Білал Ердоган у суботу взяв участь у великому пропалестинському марші в Стамбулі.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на AP

Деталі: Білала Ердогана супроводжували колишній міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу і колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

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"Давайте чітко висловимо свою позицію, ми повинні принаймні дозволити, щоб наші почуття були почуті", - сказав Білал Ердоган в інтерв'ю агентству Associated Press.

Натовп із більш ніж тисячі осіб ніс палестинські і турецькі прапори, скандуючи гасла з критикою Ізраїлю і США.

Теми: ЕрдоганТуреччинаСектор ГазиІзраїль
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