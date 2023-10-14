Сын Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле – СМИ

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган в субботу принял участие в большом пропалестинском марше в Стамбуле.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на AP

Детали: Билала Эрдогана сопровождали бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

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"Давайте четко выразим свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны", - сказал Билал Эрдоган в интервью агентству Associated Press.

Толпа из более чем тысячи человек несла палестинские и турецкие флаги, скандируя лозунги с критикой Израиля и США.