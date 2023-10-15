Ворог бив по Сумщині, обстрілював FPV дронами-камікадзе

Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, у тому числі FPV дронами-камікадзе.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади.

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По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів.

По Юнаківській громаді здійснено артилерійські обстріли, 22 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксовано скидання з БпЛА гранати, 1 вибух, мінометні обстріли, 17 вибухів, обстріл зі ствольної артилерії, 2 вибухи. Також здійснено обстріл FPV дронами-камікадзе, 3 вибухи.

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У Краснопільській громаді були мінометні обстріли, 30 вибухів та артобстріл, 6 вибухів.

Новослобідська громада: здійснено обстріл із гранатомету АГС, 2 вибухи.