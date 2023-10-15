Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 00:58
Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе
взрыв. фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области, в том числе FPV дронами-камикадзе.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Новослободская, Шалыгинская громады.

Реклама:

По Шалигинской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов.

По Юнаковской громаде осуществлены артиллерийские обстрелы, 22 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксировано сброс с БпЛА гранаты, 1 взрыв, минометные обстрелы, 17 взрывов, обстрел из ствольной артиллерии, 2 взрыва. Также осуществлен обстрел FPV дронами-камикадзе, 3 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

В Краснопольской громаде были минометные обстрелы, 30 взрывов и артобстрел, 6 взрывов.

Новослободская громада: осуществлен обстрел из гранатомета АГС, 2 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено в 23:40В Украине продолжается массированная воздушная атака

В Польше задержан украинец, который угрожал ножом пограничникам

инфографика70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну – опрос

Зданию "Цветы Украины" вернули статус памятника

В США разоблачили трех россиян на контрабанде для армии РФ на $10 миллионов

фото, видеоВ Донецке горят цистерны с горючим: оккупанты жалуются на прилеты

Все новости...
Сумская область
Из авиации и артиллерии избивала РФ по приграничной Сумщине, всего 237 взрывов
Из минометов и авиации: 6 раз россияне обстреляли приграничье Сумщины
На Сумщину ночью прорывалась российская ДРГ: ее встретили огнем
Последние новости
01:24
фотоЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС
00:40
Обновлено от 00:04В Полтавской области прогремели взрывы – СМИ
00:30
Минобороны РФ заявило о перехвате украинских БпЛА над Курской областью
00:15
ОВА: В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО
23:41
обновлено в 23:40В Украине продолжается массированная воздушная атака
23:26
В Польше задержан украинец, который угрожал ножом пограничникам
23:02
Новости 31 октября: тестовая версия обновленного Госстата, суд вернул "Цветам Украины" статус памятника
22:54
Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине
22:47
Зеленский: Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории
21:56
инфографика70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну – опрос
Все новости...
Реклама: