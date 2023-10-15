Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе

В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области, в том числе FPV дронами-камикадзе.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Новослободская, Шалыгинская громады.

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По Шалигинской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов.

По Юнаковской громаде осуществлены артиллерийские обстрелы, 22 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксировано сброс с БпЛА гранаты, 1 взрыв, минометные обстрелы, 17 взрывов, обстрел из ствольной артиллерии, 2 взрыва. Также осуществлен обстрел FPV дронами-камикадзе, 3 взрыва.

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В Краснопольской громаде были минометные обстрелы, 30 взрывов и артобстрел, 6 взрывов.

Новослободская громада: осуществлен обстрел из гранатомета АГС, 2 взрыва.