Захисники збили ворожий СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор" і систему "Сонцепьок" – Тарнавський

ЗНИЩЕНО ЩЕ ОДИН РОСІЙСЬКИЙ СУ-25, ІЛЮСТРАЦІЯ НАЦГВАРДІЇ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Донеччині захисники збили ворожий літак СУ-25, а також знищили БМПТ "Термінатор" і важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Втрати ворога в особовому складі продовжують зростати.

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Також воїнами ОСУВ "Таврія" збито на Донечинні літак СУ-25 ворога, знищено БМПТ "Термінатор" та одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".

Бойова робота триває".

Деталі: Тарнавський зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того здійснив 901 артобстріл.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1876 вогневих завдань.