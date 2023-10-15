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Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и систему "Сонцепёк" – Тарнавский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 01:18
Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ Терминатор и систему Сонцепёк – Тарнавский
УНИЧТОЖЕН ЕЩЕ ОДИН РОССИЙСКИЙ СУ-25, ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАЦГВАРДИИ

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области защитники сбили вражеский самолет СУ-25, а также уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепёк".

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Потери врага в личном составе продолжают расти.

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Также воинами ОСУВ "Таврия" сбит на Донетчине самолет СУ-25 врага, уничтожен БМПТ "Терминатор" и одна тяжелая огнеметная система залпового огня "Сонцепёк".

Боевая работа продолжается".

Детали: Тарнавский отметил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того совершил 901 артобстрел.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1876 огневых задач.

Темы: война
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