Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и систему "Сонцепёк" – Тарнавский

УНИЧТОЖЕН ЕЩЕ ОДИН РОССИЙСКИЙ СУ-25, ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАЦГВАРДИИ

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области защитники сбили вражеский самолет СУ-25, а также уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепёк".

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Потери врага в личном составе продолжают расти.

Реклама:

Также воинами ОСУВ "Таврия" сбит на Донетчине самолет СУ-25 врага, уничтожен БМПТ "Терминатор" и одна тяжелая огнеметная система залпового огня "Сонцепёк".

Боевая работа продолжается".

Детали: Тарнавский отметил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того совершил 901 артобстрел.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1876 огневых задач.