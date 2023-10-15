Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дитину

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 03:46
На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дитину
затриманий п’яний водій, фото: поліція Закарпатської області

В Ужгородському районі п’яний водій наїхав на 6-річну дівчинку, яка від отриманих померла на місці події.

Джерело: Поліція Закарпатської області

Дослівно: "14 жовтня о 16.10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Тур‘я Поляна, що в Ужгородському районі. За попередньою інформацією заявників, у аварії постраждала малолітня дитина.

Реклама:

Слідчі та криміналісти Відділення поліції 1 Ужгородського районного управління поліції, які одразу виїхала за викликом, провели на місці події першочергові заходи та встановили попередні обставини ДТП".

Деталі: За повідомленням поліції, 46-річний водій автомобіля марки BMW значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, яким у той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку.

 
 

"Від отриманих травм малолітня померла на місці події", – ідеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Поліцейські освідчили водія – за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю у його крові.

Правоохоронці затримали п’яного водія.

"Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років", – зазначають у поліції.

Теми: ЗакарпаттяДТПдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Закарпаття
Андрій Любка: Твердження, що хлопці повернуться з фронту і наведуть порядок – це інфантильність і маячня
В Угорщині визнали, що блокували вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Останні новини
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
Усі новини...
Реклама: