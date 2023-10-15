На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дитину

В Ужгородському районі п’яний водій наїхав на 6-річну дівчинку, яка від отриманих померла на місці події.

Джерело: Поліція Закарпатської області

Дослівно: "14 жовтня о 16.10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Тур‘я Поляна, що в Ужгородському районі. За попередньою інформацією заявників, у аварії постраждала малолітня дитина.

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Слідчі та криміналісти Відділення поліції 1 Ужгородського районного управління поліції, які одразу виїхала за викликом, провели на місці події першочергові заходи та встановили попередні обставини ДТП".

Деталі: За повідомленням поліції, 46-річний водій автомобіля марки BMW значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, яким у той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку.

"Від отриманих травм малолітня померла на місці події", – ідеться в повідомленні.

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Поліцейські освідчили водія – за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю у його крові.

Правоохоронці затримали п’яного водія.

"Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років", – зазначають у поліції.