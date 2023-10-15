На Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка

В Ужгородском районе пьяный водитель наехал на 6-летнюю девочку, которая от полученных скончалась на месте происшествия.

Источник: Полиция Закарпатской области

Дословно: "14 октября в 16.10 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Турья Поляна, что в Ужгородском районе. По предварительной информации заявителей, в аварии пострадал малолетний ребенок.

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Следователи и криминалисты Отделения полиции 1 Ужгородского районного управления полиции, которые сразу выехали по вызову, провели на месте происшествия первоочередные мероприятия и установили предварительные обстоятельства ДТП ".

Детали: По сообщению полиции, 46-летний водитель автомобиля марки BMW значительно превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, по которой в то время шла 6-летняя девочка. Водитель совершил наезд на ребенка, после чего влетел в забор дома.

"От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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