МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію
Неділя, 15 жовтня 2023, 04:14
Міноборони Росії заявило, що вночі 15 жовтня Україна нібито запустила 27 БпЛА на Росію.
Джерело: Міноборони РФ
Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
Реклама:
Деталі: У російському відомстві повідомили про те, що нібито їхня ППО перехопила 27 безпілотних літальних апаратів.
Зокрема, зазначають у МО РФ, з них вісімнадцять – над Курською областю і два – над Бєлгородською знищено в повітрі.