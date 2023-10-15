МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію

Міноборони Росії заявило, що вночі 15 жовтня Україна нібито запустила 27 БпЛА на Росію.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: У російському відомстві повідомили про те, що нібито їхня ППО перехопила 27 безпілотних літальних апаратів.

Зокрема, зазначають у МО РФ, з них вісімнадцять – над Курською областю і два – над Бєлгородською знищено в повітрі.