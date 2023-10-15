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МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 04:14
МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міноборони Росії заявило, що вночі 15 жовтня Україна нібито запустила 27 БпЛА на Росію.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: У російському відомстві повідомили про те, що нібито їхня ППО перехопила 27 безпілотних літальних апаратів.

Зокрема, зазначають у МО РФ, з них вісімнадцять – над Курською областю і два – над Бєлгородською знищено в повітрі.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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