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МО РФ заявило о 27 украинских беспилотниках, которые атаковали Россию

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 04:14
МО РФ заявило о 27 украинских беспилотниках, которые атаковали Россию
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило, что ночью 15 октября Украина якобы запустила 27 БпЛА на Россию.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В российском ведомстве сообщили о том, что якобы их ПВО перехватила 27 беспилотных летательных аппаратов.

В частности, отмечают в МО РФ, из них восемнадцать - над Курской областью и два - над Белгородской уничтожены в воздухе.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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