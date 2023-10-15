МО РФ заявило о 27 украинских беспилотниках, которые атаковали Россию
Воскресенье, 15 октября 2023, 04:14
Минобороны России заявило, что ночью 15 октября Украина якобы запустила 27 БпЛА на Россию.
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
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Детали: В российском ведомстве сообщили о том, что якобы их ПВО перехватила 27 беспилотных летательных аппаратов.
В частности, отмечают в МО РФ, из них восемнадцать - над Курской областью и два - над Белгородской уничтожены в воздухе.